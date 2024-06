Justiça suspende demolição de casas do Recanto das Oliveiras

Moradores fizeram uma manifestação defronte ao Fórum Civel nesta quinta-feira - Crédito: Colaborador

A 1ª Câmara Reservada de Direito Ambiental suspendeu nesta sexta-feira, 28, a demolição das 14 casas de famílias moradoras no Recanto das Oliveiras às margens da Washington Luís (SP-310), em São Carlos, que deveria ocorrer na segunda-feira, 1. A decisão tinha sido determinada pela 3ª Vara Cível de São Carlos.

O advogado Waldemir Soares Júnior, que representa as famílias envolvidas no polêmico caso, disse que deverá ocorrer uma reunião com o juiz Marcelo Sabbagh e com o promotor de Justiça Fábio Okamoto e o intuito é encaminhar os próximos passos.

“São Carlos tem problemas de ocupação fundiária e esperamos buscar uma solução para reduzir os impactos sociais e econômicos para as famílias envolvidas e que já foram lesadas no passado e buscam um caminho para reduzir da melhor forma possível o problema, além de gerar renda e dignidade para os cidadãos de São Carlos”, afirmou o causídico.

Movimento

Procurando sensibilizar as autoridades envolvidas no caso, aproximadamente 40 famílias realizaram um movimento na tarde desta quinta-feira, para evitar a demolição de suas casas. Em maio do ano passado, uma operação policial já havia derrubado diversas moradias, mas os moradores remanescentes resistem e alegam falta de alternativas habitacionais adequadas e clamam por um prazo de 12 meses para remoção para outra área.

