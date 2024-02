Justiça revoga liminar e rodeios podem ser realizados em São Carlos

SIGA O SCA NO

Rodeio - Crédito: Pixabay

A Justiça revogou a liminar que suspendia a lei municipal que autorizava a realização de rodeios e congêneres em São Carlos. Desta forma volta a ser permitido esse tipo de evento na cidade. A decisão é do juiz Eduardo Cebrian Araújo Reis, assinada em 15 de fevereiro deste ano.

Sobre a lei

O projeto de lei de autoria dos vereadores Paraná Filho (PSB) e Bira (PSD) que dispõe sobre as normas para realização de rodeios em São Carlos foi aprovado pela Câmara Municipal em 2022 por 10 votos a favor e 7 contra.

No documento o qual o SCA teve acesso, várias regras são enumeradas. Ainda segundo o projeto de lei, as normas visam o bem-estar animal, suplementando no que couber a legislação estadual e federal vigente.

A justificativa para o projeto, segundo os parlamentares é que o evento será um atrativo para a população em geral, trazendo lazer, empregos diretos e indiretos, fazendo a economia do município expandir. Também que o projeto de lei não visa apenas a montaria em touros e cavalos no estilo cutiano, mas também outras modalidades entre elas, o hipismo.

Parte da arrecadação total com venda de ingressos será destinada ao Canil e Gatil Municipal, bem como para entidades Protetoras dos animais da cidade.

