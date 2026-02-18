Jovens da Fundação CASA conquistam certificação nos ensinos fundamental e médio

Fundação Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A cidade de São Carlos teve dois adolescentes certificados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) 2025, aplicado pela Fundação CASA.

No total, 413 jovens que cumprem medida socioeducativa no Estado de São Paulo conquistaram a certificação dos ensinos fundamental e médio, número 5,6% superior ao registrado em 2024, quando 391 adolescentes foram aprovados.

Dos certificados deste ano, 250 jovens concluíram o ensino fundamental e 163 finalizaram o ensino médio. Ao todo, 2.210 adolescentes participaram das provas, realizadas nos dias 23 e 24 de setembro, em 71 centros de atendimento espalhados pelo Estado.

No interior paulista, além de São Carlos (2 certificados), destacaram-se municípios como Ribeirão Preto (27), Sorocaba (20) e Lins (20). Ribeirão Preto liderou o ranking no interior, com 27 jovens aprovados, sendo 19 apenas em uma unidade da instituição.

O Encceja PPL é destinado a pessoas privadas de liberdade que buscam a certificação escolar fora da idade adequada. Aplicado nos sistemas socioeducativo e prisional, o exame avalia conhecimentos para a obtenção do diploma do ensino fundamental ou médio, ou ainda certificação por área de conhecimento. Para obter o certificado do ensino fundamental, é necessário ter no mínimo 15 anos. Já para o ensino médio, o candidato deve ter 18 anos completos e ter concluído as etapas anteriores da educação básica.

Leia Também