Jovem de Descalvado é impedida de fazer o ENEM por falta de documento

Estudante teve que deixar o local de prova - Crédito: SCA

No segundo dia de ENEM uma jovem de Descalvado foi impedida de fazer o ENEM por falta de documento. Isabela Elias

Tomaz, de 17 anos, esqueceu o RG e não conseguiu fazer o segundo dia do exame.

A jovem disse que ao SCA que chegou apresentar a Carteira de Trabalho, mas a coordenação não aceitou.

Na semana passada Isabela tinha apresentando o RG para fazer a prova. Porém, neste domingo, a jovem relatou que ficou sabendo que tinha obras no trânsito na entrada do bairro do Santa Felícia e saiu com pressa sem checar se estava com RG.

Isabela é aluna do terceiro e sonha em estudar administração.

Após sair da Unicep, ela recebeu abraços e consolo do grupo de jovens da igreja Assembleia de Deus, que estava fazendo trabalho em frente a faculdade.

Atraso

Uma mulher de 49 anos foi única a chegar atrasada. Abalada e chorando, ela não quis falar com a imprensa. A mulher chegou a relatar que estudou muito para passar no curso de fisioterapia.

Leia Também