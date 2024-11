João Muller: "Teremos quatro anos de avanços na mobilidade urbana"

O ex-secretário João Muller: "São Carlos tem 35 pontos críticos no sistema de trânsito" - Crédito: reprodução

O representante do prefeito eleito, Netto Donatto (PP), na comissão de transição, o ex-secretário de Obras, João Muller afirmou, em entrevista ao programa SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA nesta segunda-feira, 25 de novembro, que São Carlos avançará muito no seu sistema viário a partir de 2025.

“Em março começa a construção da terceira faixa da Rodovia Washington Luís (SP-310). Serão iniciadas também as vias expressas. Além disso vamos ter outros vários projetos de empreendedores de iniciativa privada. Mas temos R$ 12 milhões para aplicar boa parte na ampliação e melhoria do nosso sistema viário que foram. Teremos quatro anos de avanço na mobilidade urbana”, destaca ele.

Ele explica de que São Carlos tem 35 pontos críticos no sistema de trânsito. “Após a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, nós contratamos uma empresa para identificar quais são os pontos críticos do nosso sistema de tráfego. Temos 35 pontos críticos. Um deles por exemplo, é a ligação entre a Região do Grande Santa Felícia e a Região Central. Todo o escoamento do tráfego de veículos é realizado pelo binário composto pelas ruas Miguel Petroni e Miguel João, por onde passam um volume absurdo de carros, motos e ônibus. Dependemos de investimentos altos”, destaca.

Muller afirmou que está sendo realizado um novo anel viário que vai ligar o Jóquei Clube à Rodovia SP-215, passando atrás do Embaré, depois passando atrás da Araucária e seguindo pela região do shopping, passando também pela região do Cidade Aracy. “Temos uma intervenção que depende do Governo do Estado de São Paulo, pois terá que passar pela SP-310 com um novo trevo de acesso”, diz ele.

Ele enfatizou também que também será criado ainda um anel viário que vai ligar a região da Escola Educativa até a Rua Marino da Costa Terra, em frente ao Jardim Sabará e nas proximidades da antiga FADISC. Segundo ele, esta avenida será construída pela iniciativa privada. “Eles trocaram três vezes de empreendedor. É por isso que não saiu até agora. Eles vão ter que fazer condomínios verticalizados para viabilizar o negócio e poderá ser também construída uma galeria comercial em frente ao Parque Sabará”, diz ele.

O ex-secretário também falou sobre o sistema de transporte coletivo. “As nossas linhas de transporte coletivo urbano passarão por profundas transformações. Uma empresa foi contratada e já está realizando o estudo”.

ELEIÇÕES 2024 - Muller destaca que boa parte do time que apoiou a candidatura vitoriosa de Netto Donato era a mesma que fez pelo menos três campanhas eleitorais com Newton Lima (PT) e que, portanto, conhecia tanto a forma de fazer política como o jeito de governar do petista. Segundo ele até mesmo na equipe de marketing tinha gente que já teria feito campanha para Newton.

Ele descarta qualquer pretensão de ser candidato a prefeito de São Carlos. “Cheguei nos 60 anos. O Netto tem grandes chances de se reeleger e ficar 8 anos. Aí eu já vou estar com 68 anos. E ainda tem o Roselei Françoso (vice-prefeito eleito) na minha frente na fila. Eu acho que perdi o timing. Estava no auge quando fui presidente da Câmara Municipal. Naquele momento talvez fosse a hora de tentar alguma coisa (ser candidato a prefeito), mas como iria enfrentar o Newton Lima indo para a reeleição? O Governo Lula estava no auge. Meu timing passou”, conclui ele.

