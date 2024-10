Jardim do Bosque e bairros próximos podem ficar sem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que devido aos vários apagões no fornecimento de energia elétrica, na noite desta sexta-feira, 11/10, a casa de bomba submersa do poço tubular profundo do bairro Jardim do Bosque sofreu uma pane e passa por manutenção de emergência.

Por causa disso, pode haver desabastecimento na localidade e proximidades.

Medidas adotadas pelo SAAE:

a) caminhão pipa abastecendo Embaré - necessária instalação de bomba de recalque;

b) caminhão pipa abastecendo Santa Felicia - necessária instalação de bomba de recalque;

c) caminhão pipa abastecendo Jardim Ipanema por gravidade;

d) Água será retirada do Jardim do Porto (e Village 3 em caso de necessidade);

e) Caminhão do SAAE também dará apoio ao abastecimento do Jardim Ipanema.

