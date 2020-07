Jantar Comerciantes do Ano é adiado para 2021 por conta da pandemia

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) informa que, em razão da pandemia do novo coronavírus [Covid-19] no Brasil e no mundo, a edição 2020 do Jantar Comerciantes do Ano, evento tradicional que reúne milhares de pessoas e homenageia empresários de destaque no setor do comércio, que seria realizado no dia 25 de julho deste ano, em São Carlos, foi adiado para o mesmo período de 2021.

O presidente José Fernando Domingues informa que a diretoria tomou essa decisão, após avaliar a situação da Covid-19 e a impossibilidade de se prever a retomada de grandes eventos no Estado de São Paulo. Também foi levada em consideração a regionalização do Plano SP, à qual pertence São Carlos, que se encontra na fase laranja, a qual proíbe eventos de aglomerações de pessoas.

“Pedimos a compreensão de todos os nossos parceiros e patrocinadores e informamos que no próximo ano estaremos juntos com um evento, ainda melhor, para homenagear e reconhecer nossos valorosos comerciantes, que estão sendo heróis no enfrentamento da Covid-19”, finaliza o presidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também