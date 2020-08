Já Vendeu chega para aquecer e inovar o mercado de móveis usados em São Carlos

Ex-estudantes da UFSCar e IFSP São Carlos são responsáveis pelo Já Vendeu - Crédito: Divulgação

Mesmo em época de pandemia da Covid-19, onde a crise econômica atingiu a maioria dos segmentos do mercado consumidor, uma recém-criada empresa são-carlense está em evolução. Com apenas dois meses de existência, a Já Vendeu potencializa e aquece o mercado de móveis e eletrodomésticos, com ideias inovadoras e dinâmicas.

Comandada pelos empreendedores Lucas Navarro, 28 anos, Daniel Paredes, 28 anos, Diogo Suguimoto, 29 anos, Vinícius Romani 26 anos, ex-estudantes da UFSCar e IFSP São Carlos, a Já Vendeu é uma empresa virtual que vende móveis, eletrodomésticos e tudo que pessoas ou empresas desejam vender - ajuda seus usuários a transformar aqueles produtos que ficam parados em casa em dinheiro, algo que é muito importante durante a crise atual.

“Basta o usuário entrar em nosso site www.javendeu.store ou manter contato via WhatsApp (11) 97514-8184. Vamos até sua casa, pegamos os produtos que serão colocados à venda, levamos até nosso armazém, fotografamos e anunciamos na internet. Quando for comercializado, transferimos o dinheiro para o usuário no mesmo dia”, disse Lucas.



IDEIA INOVADORA

Lucas informou ao SCA que a ideia surgiu em meio a pandemia da Covid-19, principalmente pelo fato de São Carlos ser uma cidade universitária e muitos estudantes terem retornado para os municípios de origem. “Eles passaram a ter aulas remotas e retornarão somente em 2021. Como eles precisam entregar imóveis vazios para a imobiliária, ajudamos retirando toda a mobília na hora”, explicou. “Porém, caso um morador de São Carlos queira vender algum produto sem ter dor de cabeça, nos colocamos à disposição para vendê-lo também”, disse. “Outro público que estamos ajudando bastante são empresas que estão transformando seus escritórios em home office, conseguimos vender muitos artigos como escrivaninhas e cadeiras executivas de empresas para pessoas famílias que precisavam de conforto para seus filhos estudarem em casa, dessa maneira ajudamos os dois lados do mercado.



EM ALTA

Em dois meses de atividades o Já Vendeu comercializou mais de 300 produtos, aproximadamente R$ 50 mil na mão de seus usuários. “Considero um ótimo retorno para uma empresa em início de operação”, comentou Lucas. “A empresa foi criada no meio da pandemia e demonstrou um potencial gigantesto para crescer. Quando surgir o novo normal e a crise for embora, acredito que ela funcionará ainda melhor, já que quem vende terá comodidade e quem compra, muita praticidade e opções a um preço competitivo e justo”.

Segundo ele, todos os produtos são avaliados e colocados um preço atrativo para quem compra e para quem vende, ajudando pessoas com a adquirir itens de qualidade por valores não encontrado em lojas tradicionais.



EXPANSÃO

Outra informação revelada por Lucas é que a empresa acabou de receber sua primeira rodada de investimentos, a meta é dar um segundo passo e fazer com ocorra uma expansão por todo o interior paulista começando por Ribeirão Preto já nos próximos meses e posteriormente atinja a capital.

“Estamos trabalhando com bastante agilidade, crescendo muito semana a semana. A meta é um crescimento exponencial”, garantiu.

