IPMET confirma chegada de frente fria chega ao interior de São Paulo no final de semana

Frio - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru confirmou a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo neste final de semana e que deve provocar uma queda significativa nas temperaturas, principalmente no domingo (30), último dia de junho.

A sexta-feira (28) ainda deve ser um dia de tempo estável em todo o estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens. Não há previsão de chuva para o estado. As temperaturas continuam em elevação.

No sábado (29), o tempo se mantém estável na maior parte do estado de São Paulo. No entanto, a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista aumentará a nebulosidade, principalmente no sul e leste do estado, onde são previstas chuvas isoladas. Na retaguarda dessa frente, a entrada de um sistema de alta pressão com massa de ar frio associada provocará declínio nas temperaturas.

A queda nas temperaturas será mais acentuada no domingo (30), último dia de junho. As temperaturas mínimas podem chegar a 11°C em São Carlos e as máximas não devem ultrapassar os 15ºC, segundo o site Climatempo.

