Instituto sediado na UFSCar realiza segundo encontro nacional de pesquisadores

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou nos dias 25 e 26 de fevereiro o II Encontro de Pesquisadores da rede. O evento ocorreu de forma on-line e reuniu mais de 20 cientistas de mais de 10 instituições brasileiras para apresentação de projetos e resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito do Instituto.

A abertura do encontro foi conduzida por Andréia Schmidt, coordenadora da Diretoria de Pesquisa do INCT-ECCE e professora da Universidade de São Paulo (USP). Durante a apresentação inicial, ela destacou que o evento teve como objetivo apresentar um panorama da produção científica atual da rede e discutir as perspectivas futuras do Instituto.

A coordenadora-geral do INCT-ECCE, Deisy das Graças de Souza, docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar, ressaltou a importância do encontro para ampliar o intercâmbio de conhecimento e fortalecer a colaboração entre os mais de 60 cientistas que integram a rede, além de estudantes e bolsistas envolvidos nos projetos.

As apresentações abordaram diferentes áreas da pesquisa, desde estudos básicos sobre processos cognitivos, como responder relacional, memória e rastreamento ocular, até investigações aplicadas com potencial de impacto em políticas públicas.

Entre os destaques esteve o estudo longitudinal “Conecta”, novo projeto da terceira fase do INCT-ECCE. A pesquisa irá analisar os efeitos do uso de dispositivos digitais no desenvolvimento de crianças em idade pré-escolar, tema que tem ganhado destaque em debates regulatórios no Brasil e em outros países.

A programação também incluiu pesquisas sobre prevenção da contaminação por mercúrio em populações vulneráveis da Amazônia, neurociência educacional, estratégias para redução de vieses raciais e intervenções baseadas em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) voltadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência auditiva.

A gravação do encontro está disponível no YouTube e pode ser acessada pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=uKF7SAkbS68.

Criado em 2009, o INCT-ECCE é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O instituto desenvolve pesquisas sobre aprendizagem humana e não humana com foco na criação de tecnologias voltadas à alfabetização, inclusão e comunicação.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Instituto: https://www.inctecce.ufscar.br.

