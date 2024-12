Instituto de Física de São Carlos considera 2024 “extraordinário”

Crédito: Divulgação

Seminários, workshops, minicursos, visitas científicas, palestras e uma infinidade de participações em diversos trabalhos acadêmicos. Este foi o balanço muito positivo das ações levadas a cabo pelo “USP-IFSC Optica Student Chapter” durante o ano de 2024.

Para quem não está familiarizado do que é um “Student Chapter”, pode-se dizer, de forma muito simplificada, que é uma organização estudantil afiliada a uma instituição maior – neste caso concreto relacionada com as áreas de Óptica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) – e, por isso, associada a uma sociedade profissional, acadêmica ou técnica. E, estes “Student Chapter” têm como objetivo principal promover o aprendizado, o networking e o desenvolvimento profissional dos estudantes em áreas específicas de interesse.

Além do trabalho intenso desenvolvido pelo “USP-IFSC OPTICA Student Chapter” ao longo do ano de 2024, adiciona-se um destaque, que foi a participação de uma representação deste grupo de estudantes no “Frontiers in Optics + Laser Science”, integrada em um grupo representando o Brasil, um evento organizado pela “Optica” - sociedade norte-americana que reúne os principais especialistas e estudantes do mundo em torno dos temas relacionados com óptica e fotônica. Na edição deste ano, três estudantes do IFSC/USP participaram desse evento realizado entre os dias 21 e 27 de setembro, no centro de congressos de Denver (Colorado/EUA), com um desses alunos a marcar presença no denominado “Student Leadership” e os outros dois participando no “Amplify Optics Immersion Program”.

O estudante Marcelo Cruz (24) – aluno de Mestrado em Física Teórica Experimental que trabalha na área de Fotônica - foi quem participou no “Student Leadership”, que é, resumidamente, uma conferência anual excepcional que apresenta temas de ampla diversidade na área de óptica e fotônica, tendo participado de palestras, visitas a estruturas industriais e a apresentação de seus trabalhos realizados no (IFSC/USP), através de pôsteres. Para ele, foi uma experiência única ter participado neste evento. “Primeiro, porque foi a minha primeira experiência viajando internacionalmente e em segundo lugar por ter sido o segundo congresso internacional que participei. Acredito que o que agregou nesta participação foi conhecer pessoas da mesma área que eu, de outros cantos do mundo e que também trabalham com lasers aleatórios. Todos nós conseguimos construir um networking e uma formação em leadership, ou seja, como exercer liderança, como falar em público, como interagir com os nomes mais sonantes das áreas de óptica e fotônica, algo que foi muito legal”, sublinha Marcelo.

Já no “Amplify Optics Immersion Program”, coube aos estudantes Diego de Oliveira (23) – aluno de Mestrado em Física com especialização em Física Biomolecular, trabalhando com Espetroscopia Laser no Grupo de Fotônica - e Ana Júlia Tomé (22) - aluna de Graduação em Ciências Físicas Biomoleculares - representarem o “USP-IFSC Optica Student Chapter”, em uma iniciativa voltada para pessoas negras da área de física ou engenharia e cujo foco foi buscar destaques da pesquisa, tecnologia e carreira para alunos da graduação ou mestrado, através de palestras e atividades. “De fato, a “Optica” disponibiliza, cada ano, dez bolsas dedicadas a pessoas negras de todo o mundo e nós ganhamos uma dessas bolsas o ano passado, no valor de USD7.500, com a oportunidade de participar deste “Amplify Optics Immersion Program”. Neste programa, a organização reúne diversos estudantes de graduação, mestrado, e doutorado, que são negros, e este ano tivemos um contato amplo com essa comunidade em Denver, onde participamos de diversas atividades em grupo e palestras que tiveram o objetivo de melhorar a percepção sobre a nossa carreira e na imersão nesse mercado, que é a ótica e fotônica”, pontuou Diego.

Para Ana Júlia, uma das coisas que despertou a atenção foi como a organização do “Amplify Optics Immersion Program” preparou os cerca de 50 participantes para interagirem com pessoas que estão fora do seu universo cotidiano, em locais onde se cruza muita gente oriunda de vários locais, com as mais diversas profissões. “Algumas semanas antes de ir para Denver fomos convidados para uma chamada virtual no Zoom, onde nos deram dicas de como interagir com diversos profissionais de maneira fluida. Achei muito legal essa preparação”, salienta a aluna.

O “Amplify Optics Immersion Program” tem a particularidade de promover um contato muito próximo entre os alunos dos “Student Chapter”, promovendo a troca de informações de como é entrar na universidade de cada um, de que forma se faz a graduação e, claro, apresentando seus trabalhos em forma de pôsteres e poder dialogar sobre eles para um público diversificado. “Saber que a pesquisa que a gente está fazendo no IFSC/USP é de fato relevante, de maneira a despertar o interesse das pessoas fora do Brasil, isso me deixou muito feliz”, conclui Ana Júlia.

Essa foi – e continuará a ser - uma oportunidade fantástica para que os membros do “USP-IFSC Optica Student Chapter” possam desenvolver seus estudos e pesquisas através de uma conexão estreita com colegas da área, além de apresentarem o grupo para a comunidade da “Optica”, para os pesquisadores de renome dessa área do conhecimento e para todos os outros “Student Chapter” do mundo. Para 2025 tem mais! (Rui Sintra – Jornalista – IFSC/USP)

