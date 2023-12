Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa forma 75 novos profissionais da saúde

Crédito: Comunicação Santa Casa

O IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) da Santa Casa de São Carlos, formou novos 75 profissionais da área da saúde, neste ano de 2023. Foram certificadas 39 pessoas no curso de auxiliar de enfermagem e 36 alunos se formaram no curso técnico de enfermagem.

Um dos alunos formados pelo IEP, é o Luan Henrique Dresler Silverio, hoje ele faz parte do quadro de funcionários da Santa Casa, e conta como o curso ajudou na carreira profissional dele. “A mensalidade do curso é bastante acessível e os professores são extremamente dedicados e qualificados. O diferencial do IEP, é oferecer as aulas dentro da Santa Casa, acredito que estar dentro do hospital e vivenciar o dia a dia dos profissionais é incrível e estimulador. Sem dúvidas, eu indico o IEP, para quem deseja seguir na profissão, os cursos são de muita qualidade”, disse.

Segundo o gerente do IEP, André Mascaro, a Santa Casa vem firmando convênios e parcerias com renomadas universidades e no próximo ano muitas novidades e projetos serão lançados. “Estamos sempre buscando inovar e trazer o que existe de novo no ambiente hospitalar. Hoje o IEP, oferece cursos de excelência, que permitem aos alunos terem acesso a uma certificação para atuarem em diversos ambientes da saúde, principalmente em hospitais e unidades de pronto atendimento. Muitos alunos já saem empregados quando concluem os cursos”, disse Mascaro.

Ainda de acordo com ele novas turmas serão abertas em 2024, e os interessados devem estar atentos aos prazos de inscrição. “As datas serão divulgadas em breve e estamos ansiosos para conhecer as novas turmas. Com certeza os alunos vão ter uma experiencia única e terão muito sucesso nas suas áreas de atuação.”, acrescentou o gerente do IEP.

Mais informações sobre os cursos do IEP, podem ser obtidas pelo telefone (16) 3509-1307 ou pelo email iep@santacasasaocarlos.com.br. O IEP está localizado no endereço Rua Maestro João Seppe, 740 - Jardim Paraíso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também