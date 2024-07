Instituto Coragem expande e inaugura nova sede para ampliar atendimento em São Carlos

Crédito: Divulgação

Está marcada para terça-feira, 9, às 19h30, na rua Victor Manuel de Souza Lima, 700 - Jardim Bethania, a inauguração da noda sede do Instituto Coragem, com a expansão de suas instalações e mudança para um novo endereço o Instituto celebra um marco significativo em sua trajetória de cuidado integral à saúde.

O Instituto Coragem

Fundado em 12 de outubro de 2022, o Instituto Coragem se destaca como um centro dedicado ao cuidado da saúde física, mental e emocional da população. Sendo entidade referenciada para o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma equipe multidisciplinar de profissionais especializados, o Instituto agora dispõe de 5 salas multiuso para atendimento, oferecendo serviços de Psicologia, Fisioterapia, Treinamento parental para familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, e Nutrição.

O novo prédio possui total acessibilidade e segurança aos usuários, estrategicamente localizado próximo à Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, garantindo acesso fácil ao transporte público. Esta mudança representa um passo importante para o Instituto Coragem, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo seu compromisso com a comunidade.

O Instituto é uma instituição que conta com o apoio da comunidade, seja através de trabalho voluntário ou doações. Para contribuir ou saber mais sobre como ajudar, entre em contato pelo telefone (16) 99719-5549.

Para mais informações, visite o site www.institutocoragem.org.br

