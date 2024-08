Instituto ADN entrega mais de meia tonelada de alimentos em doações à Nave Sal da Terra

O Instituto ADN, braço social do Grupo ADN, realizou ontem (08) a entrega de doações à instituição social Nave Sal da Terra, localizada no Jardim Zavaglia, em São Carlos. As doações, que somam mais de 600 kg de alimentos, foram arrecadadas durante a Entrega dos Sonhos do Parque das Oliveiras, evento de entrega das chaves aos clientes da ADN Construtora, realizado no último sábado (05). Os moradores contribuíram com 200 kg de alimentos e o Instituto ADN reforçou a ação com mais 420 kg, ampliando significativamente o impacto da campanha.

A Nave Sal da Terra é uma organização da sociedade civil que acolhe mais de 420 crianças e adolescentes, além de 80 idosos. A instituição desenvolve atividades de convivência, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania.

Pedro Donadon, presidente do Instituto ADN e CEO do Grupo ADN destacou a importância da Nave Sal da Terra para a comunidade de São Carlos, ressaltando o impacto positivo que a instituição tem na vida de tantas pessoas e também como é importante que as empresas apoiem projetos sociais onde atuam. “A Nave Sal da Terra desempenha um papel fundamental na comunidade, acolhendo e oferecendo suporte a centenas de crianças, adolescentes e idosos. Poder contribuir para essa causa tão nobre é extremamente enriquecedor para nós do Instituto ADN, pois acreditamos que juntos podemos construir um futuro melhor para todos, reforçando o nosso compromisso social e o nosso propósito,” ressaltou.

Proximidade – O Instituto ADN tem por premissa e propósito ser próximo das ONGs e instituições sociais, atuando como um canal direto para compreender e atender suas reais necessidades. Essa proximidade é uma prioridade para o instituto, que busca continuamente apoiar essas entidades de forma efetiva e relevante.

“Nós ouvimos as necessidades das ONGs e instituições sociais com as quais interagimos e entendemos que, muitas vezes, elas precisam de mais do que apenas alimentos. Por isso, estamos sempre atentos para suprir essas demandas adicionais, como a necessidade de produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, que são essenciais para o funcionamento diário dessas organizações," concluiu.

Sobre o Instituto ADN

O Instituto ADN é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a promoção de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida em diversas cidades do interior paulista. Durante seus seis anos de atuação, o Instituto já realizou diversas iniciativas solidárias, beneficiando milhares de crianças, jovens e adultos e gerando um impacto positivo significativo.

A mobilização de voluntários e apoiadores em mais de 20 cidades é uma das características marcantes do Instituto ADN. Essas ações solidárias testemunham a união e o compromisso de dezenas de pessoas, todas dedicadas a fazer a diferença na vida das comunidades e no meio ambiente.

Sobre o Grupo ADN

O Grupo ADN, formado pela ADN Construtora, Instituto ADN, Urbanizei e Livon Incorporadora, está presente em mais de 20 municípios, gerando cerca de 650 empregos diretos e 3 mil indiretos. Ao todo, são mais de 5 mil unidades entregues, 4 mil em construção e mais de 16 mil a serem lançadas. Atualmente, conta com 16 canteiros de obras simultâneos em 7 cidades diferentes. Somente em 2023 o grupo entregou 2.100 unidades. A expectativa é lançar em 2024 um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$800 milhões, reforçando sua atuação no interior de São Paulo.