Inscrições para o curso técnico de qualidade do IFSP São Carlos terminam nesta quarta-feira, 16

Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos do IFSP encerra nesta quarta-feira, 16, as inscrições para o Curso Técnico de Qualidade. Com ampla aceitação no mercado de trabalho, o curso é ofertado no período noturno e tem duração de um ano e meio (três semestres). São 40 vagas ofertadas nesse semestre.

O objetivo geral do curso Técnico em Qualidade é formar profissionais de nível médio capacitados a atuar nas áreas operacionais de organizações empresariais, ou de outra natureza, participando do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas. Ao longo do curso, os estudantes podem desenvolver estágios e participar de projetos de Iniciação Científica, orientados pelos docentes, a fim de obterem um primeiro contato com situações profissionais e acadêmicas, promovendo, também, integração entre teoria e prática.

Até o dia 16, o interessado deverá realizar o Cadastro no Portal do Candidato (Sistema Gestor de Concursos – SGC), o Formulário de Inscrição e o Questionário Socioeconômico deverão ser completamente preenchidos, assim como anexado, obrigatoriamente, o Histórico Escolar ou documento oficial equivalente, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Para conhecer mais sobre o campus e cursos de São Carlos, acesse scl.ifsp.edu.br.

