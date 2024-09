Inscrições para o concurso da Fesc se encerram no dia 13 de setembro

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

As inscrições para o concurso da Fundação Educacional de São Carlos (Fesc) estão abertas até o próximo dia 13 de setembro, com prazo máximo até o meio-dia. Interessados em concorrer a uma das vagas devem se inscrever o quanto antes através do site www.objetivas.com.br.

Estão disponíveis vagas para os seguintes empregos públicos: Assistente administrativo, Assistente social, Cinegrafista, Contador, Controlador interno, Editor de Áudio e Vídeo, Gerontólogo, Jornalista, Técnico em informática, Educador de Italiano, Educador Físico e Educador de Costura Industrial. Os salários variam entre R$ 2.974,00 e R$ 8.888,00, de acordo com o emprego.

É importante lembrar que o boleto de inscrição deve ser pago até a data limite, dia 13 de setembro, para validar a participação no concurso.

