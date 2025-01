Inscrições abertas para o terceiro Curso de Especialização em Laser em São Carlos

Crédito: Divulgação

Estão abertas entre os dias 15 de janeiro e 15 de março as inscrições para a terceira turma do Curso de Especialização em Laser, promovido pela Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e que terá início no dia 22 de março com a aula inaugural ministrada pelo pesquisador e docente Dr. Vanderlei Bagnato.

Tal como nas anteriores edições, este Curso de Especialização em Laser é voltado para profissionais de todas as áreas da saúde – por exemplo, enfermagem, acupuntura, biomedicina, fisioterapia, odontologia, podologia, medicina, etc. -, levando até eles as mais recentes novidades sobre o uso do laser em diversas situações de saúde pública, possibilitando o avanço no desenvolvimento de novos protocolos e modelos de intervenção, algo que potencializará os participantes em suas atividades tanto na área acadêmica como no âmbito profissional.

Este curso, ministrado por docentes que são pesquisadores do IFSC/USP, irá ocorrer no Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa da Misericórdia (IEP-SCMSC) ao longo de um sábado e um domingo por mês, sempre entre as 08h00/17h00, com uma duração total de 18 meses e terminando com um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Depoimentos

A podóloga Rose Prudente foi aluna da segunda turma deste curso. “É um curso com um conteúdo de alta qualidade, bem como do corpo docente. Este curso traz inovação para a nossa área de atuação porque ele é voltado principalmente área a pesquisa científica relativa à utilização da luz em diversos tratamentos. Um curso que traz conhecimentos excelentes e resultados para a nossa profissão”.

Carolina Gianini é cirurgiã-dentista é uma das profissionais já inscritas neste terceiro curso. “Identifico que é um ótimo curso para quem quer trabalhar e se especializar na aplicação de laser em diversas situações na área da saúde. Vou fazer este curso, certamente... Já me inscrevi”.

Já para a biomédica Júlia Verduraz, que fez sua especialização na segunda turma do curso: “Essa especialização está mudando radicalmente a minha vida profissional, já que nunca tinha tido contato com o laser e as suas potencialidades na saúde, e agora vejo o quanto podemos mudar na qualidade de vida dos pacientes. Professores fantásticos que mesmo após a especialização se encontram disponíveis para ajudar”.

Por último, a enfermeira Carolayne Bernardo, que igualmente frequentou a segunda turma da especialização, comenta que “O laser traz resultados mais rápidos e uma maior experiência com os pacientes, posicionando os profissionais de saúde no mercado de trabalho como referências, utilizando essa tecnologia de ponta, motivo pelo qual sinto que também poderei fazer a diferença, principalmente no tratamento da cicatrização de feridas”.

Os interessados em participar neste curso deverão contatar o IPE-SCMSC através dos telefones (16) 3509-1307 / (16) 99145-3255, pelo email - iep@santacasasaocarlos.com.br, ou pelo QR Code que aparece na imagem. (Rui Sintra)

Leia Também