Inscrições abertas para bolsa de pós-doutorado em ciência de computação e matemática computacional no ICMC

Estão abertas as inscrições em uma oportunidade de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC) do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para participar, é preciso preencher, até dia 25 de outubro, este formulário: icmc.usp.br/e/eaee2.

A bolsa é vinculada ao Programa Institucional de Pós-Doutorado (PIPD), terá duração de 12 meses, com possibilidade de renovação por até três anos. Oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o PIPD busca promover a inserção de pesquisadores em estágio pós-doutoral, assim como o fortalecimento de grupos de pesquisa e da internacionalização de programas de pós-graduação.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve comprovar ter concluído o doutorado, não acumular mais de uma bolsa de pós-doutorado paga com recursos federais, não ter vínculo empregatício com o ICMC e, por fim, deve submeter um projeto aderente a alguma das linhas de pesquisa do PPG-CCMC, que são:

computação aplicada à educação;

engenharia de software e sistemas de informação/sistemas web e multimídia interativos;

inteligência computacional;

sistemas distribuídos e programação concorrente/sistemas embarcados;

mecânica dos fluidos computacional;

sistemas complexos, de partículas e teoria de controle.

As inscrições serão avaliadas por meio de critérios eliminatórios e classificatórios, incluindo formação acadêmica, proposta de pesquisa, produção acadêmica e experiências de internacionalização. A divulgação do resultado preliminar estará disponível a partir de 29 de outubro, no site do PPG-CCMC. O candidato selecionado deve confirmar seu interesse na vaga em até dois dias úteis.

