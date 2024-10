Inscrições abertas na seleção para mestrado profissional em Educação Física voltado a professores da rede pública

Até o dia 30 de outubro, estão abertas as inscrições na seleção do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF), voltado a professores da rede pública de ensino. O objetivo do PROEF é qualificar os professores de Educação Física para o exercício da docência na Educação Básica, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País. O Programa é coordenado nacionalmente pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e há 23 Instituições de Ensino Superior (IES) associadas. No total, são ofertadas 410 vagas, distribuídas entre as IES e, dentre elas, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem 15 vagas abertas.

O PROEF é um programa presencial, oferecido no modelo híbrido, com atividades síncronas, assíncronas e presenciais. As disciplinas do núcleo comum da matriz curricular e das linhas de pesquisa têm a carga horária distribuída em atividades a distância, com oferta simultânea em rede nacional, no ambiente virtual de aprendizagem e, presencialmente, de forma concentrada nas IES associadas. A área de concentração do PROEF é "Educação Física Escolar" e está estruturada em linhas de pesquisa vinculadas às ações do contexto escolar.

A seleção será realizada em duas fases, constituída por provas objetiva e dissertativa, em formato digital, mediante acesso por meio de link específico. Os conteúdos abordam temas relacionados à formação básica e à formação específica.

A inscrição deve ser feita até o dia 30 de outubro, no site www.vunesp.com.br e a taxa é de R$93. Todas as orientações para inscrição, documentação e detalhes do processo seletivo devem ser consultados no edital (https://www.vunesp.com.br/UNPP2402).