Inscrição para o cursos de instalação elétrica em baixa tensão termina hoje

Curso de Eletricista

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMTER) informa que ainda possui vagas para o curso de “Instalação Elétrica em Baixa Tensão”, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.

As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro, das 8h às 16h30, basta ser maior de idade e apresentar documento com foto e comprovante de residência.

O curso capacita os alunos para realizarem pequenos reparos e instalações elétricas de baixa tensão. Curso excelente para renda extra. Esse curso será pré-requisito para o próximo de curso de “Acionamento de Motores” que acontecerá em dezembro.

As aulas começam nesta terça-feira (01/10) e segue até sexta-feira (04/10) e serão ministradas na Casa do Trabalhador, sempre das 8h às 17h. Os alunos receberão alimentação e também certificado de conclusão de curso.

