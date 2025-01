Infestação de ratos no São Carlos 5 assusta moradores

Compartilhar no facebook

Rato foi capturado por morador: famílias pedem providências - Crédito: Divulgação

Vários moradores residentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5, desesperados, entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta quinta-feira, 23, para denunciar que estão sendo vítimas de uma infestação de ratos.

As pragas estariam se procriando em casas. O órgão responsável da Prefeitura Municipal teria sido contatado, porém até a presente data não teria tomado uma atitude prática, segundo os denunciantes.

De acordo com um morador, os ratos já foram vistos no quintal de sua casa, bem como no telhado e forro. Os que morrem acabam entrando em decomposição e causam um fedor insuportável de carniça.

“Estou pedindo ajuda do portal pela minha saúde e pela saúde dos meus vizinhos. Seriam necessárias uma dedetização e uma limpeza nessas casas”, afirmou, preocupado.

Quais as doenças transmitidas por ratos?

Ratos podem transmitir várias doenças graves para os seres humanos, além dos outros riscos associados. Algumas das principais são:

1. Leptospirose

A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, geralmente encontrada na urina de ratos infectados. A infecção ocorre principalmente quando pessoas entram em contato com água, objetos ou solo contaminados.

Os principais sintomas incluem febre alta, dores de cabeça, dores musculares, calafrios, olhos vermelhos, icterícia e em cenários mais graves causa insuficiência renal ou hepática.

2. Hantavírus

Os hantavírus são transmitidos através da inalação de partículas virais presentes nas fezes, urina ou saliva de ratos infectados. Existem duas síndromes principais associadas aos hantavírus: a Síndrome Pulmonar por Hantavírus (HPS) e a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (HFRS).

A HPS pode causar febre, dores musculares e dificuldades respiratórias graves. Já a HFRS é caracterizada por febre alta, dores abdominais, insuficiência renal e, em casos severos, choque hemorrágico.

3. Salmonelose

A salmonelose é uma infecção causada pela bactéria Salmonella, transmitida também por alimentos contaminados por fezes de ratos. Os sintomas são: diarreia, febre, dores abdominais e vômitos.

Em casos mais graves, a infecção pode se espalhar para a corrente sanguínea e outros órgãos, o que vai exigir tratamento hospitalar de forma emergencial.

4. Peste bubônica

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. É transmitida através da picada de pulgas que vivem em ratos infectados.

Os principais sintomas incluem febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores musculares e linfonodos inchados e dolorosos (bubões). Sem tratamento, a peste bubônica pode ser fatal.

5. Febre por mordedura de rato

A febre por mordedura de rato ocorre após uma mordida ou arranhão de rato, causada por duas bactérias principais: Streptobacillus moniliformis e Spirillum minus.

Os sintomas incluem febre, vômitos, dores musculares e articulares, além de uma erupção cutânea característica da doença.

6. Tifo murino

O tifo murino é causado pela bactéria Rickettsia typhi, transmitida também pelas pulgas que infestam ratos. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, erupção cutânea e dores musculares.

A infecção pode ser resolvida com antibióticos, mas caso não tratada adequadamente, pode ser muito grave. (br.envu.com)

