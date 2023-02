Infecções Sexualmente Transmissíveis é tema de campanha

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover uma ação de prevenção e conscientização contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nesta quarta-feira, 15, tendo em vista a aproximação do período de Carnaval. A ação acontece no Terminal Rodoviário, com início a partir das 15h.

Na oportunidade, os servidores do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (Caic), dispositivo vinculado ao Departamento de Vigilância em Saúde, oferecerão insumos de prevenção (preservativos) e auto teste para HIV gratuitamente à população, efetuando também a distribuição de material educativo e disponibilizando orientações aos interessados.

Conforme a supervisora do Caic, Cíntia Martins Ruggiero, a ação foi projetada neste momento devido principalmente às especificidades do Carnaval, mas também tomando como base alguns índices de ISTs dos últimos anos. “Sabemos que nesta época as pessoas usam mais bebidas alcoólicas, drogas e, por isso, as chances de exposição sexual também aumentam e então, com esta ação, trabalharemos a prevenção destas infecções. Além disso, temos que lembrar também que, segundo o Boletim Epidemiológico referente a 2021, que é o balanço consolidado mais recente disponível, tivemos três vezes mais casos de sífilis e aumento nos casos de gonorreia, isso sem nos esquecermos das incidências de Hepatite B e C. De todas as ISTs, houve redução expressiva apenas nos casos de HIV”, alerta Cíntia.

Não menos importante, ela orienta quanto às formas de realizar a prevenção e lembra alguns dos serviços disponíveis no Caic para procura antes e após a exposição sexual. “É fundamental o uso de preservativo para todas as ISTs e, no caso da prevenção para o HIV, também existe a profilaxia pré-exposição, onde a pessoa usa um antirretroviral antes de se expor, e a profilaxia pós-exposição, em que a pessoa tem até 72h após a exposição para procurar o serviço e usar o antirretroviral a fim de evitar a contaminação”, conclui a supervisora.

Além das campanhas extraordinárias como esta promovida pelo Caic, a Prefeitura de São Carlos disponibiliza preservativos gratuitamente à população em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), bem como no próprio Caic.

