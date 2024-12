Indústria de São Carlos aumenta estoque de emprego em 9%

Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e medem o trabalho formal, ou seja, aquele com carteira assinada e acesso a todos os direitos trabalhistas previstos na CLT, como férias remuneradas, décimo terceiro salário, FGTS e outros.

A recuperação dos empregos no setor industrial de São Carlos é muito importante para a economia local. Os dados revelam uma reversão do que ocorreu em uma década. A mesma indústria eliminou em dez anos, entre 2013 e 2022, um total de 978 empregos formais.

O setor fabril começou a mostrar um novo fôlego em 2023, quando gerou 632 empregos, diferença entre 7.142 admissões e 6.579 demissões.

Dados da Fundação SEADE revelam que a indústria são-carlense que reúne produção de materiais escolares, compressores herméticos, motores automotivos, eletrodomésticos, produtos têxteis, produtos alimentícios, máquinas e equipamentos agrícolas e vários outros, tem forte representação na formação do PIB (Produto Interno Bruto).

VALOR ADICIONADO

Apesar de todos os problemas, os números mostram uma indústria forte no município. A participação da Indústria no total do Valor Adicionado de São Carlos é de 31,44%, maior do que a da Região Central, que chega a 28,71% e do Estado de São Paulo que é de 21,12%.

“A cidade sempre teve forte vocação industrial, e tem uma indústria diversificada, que fabrica produtos de maior valor agregado. Aqui se produz de tudo um pouco, desde máquinas e equipamentos – que é nosso setor mais pujante, passando por equipamentos médicos hospitalares, indústria aeronáutica e automação. Mas nos últimos anos, esta força da indústria ocorre muito mais pela inciativa dos empreendedores locais, do que de uma política de estímulo institucional”, afirma Santos.

Segundo ele, a Prefeitura Municipal também tem missões a cumprir para fortalecer o setor. “Hoje a cidade carece de uma infraestrutura que permita a expansão das indústrias instaladas e a atração de novos investimentos, precisamos com urgência definir um novo distrito industrial, trabalhar na questão da infraestrutura, como a internacionalização do aeroporto para receber e exportar cargas, a duplicação das rodovias que nos ligam a Ribeirão Preto e a Jaú, por exemplo”, avalia o empresário.

SALDO DE EMPREGOS NA INDÚSTRIA (FONTE: CAGED)

2013 + 725

2014 – 567

2015 -1.317

2016 -696

2017 -541

2018 -191

2019 -259

2020 +238

2021 +1.738

2022 -108

2023 +632

2024* +1.902

A indústria de São Carlos aumentou em 9% o estoque de empregos em 2024 em comparação com o ano anterior. Em 2023 o total de postos de trabalho mantidos pelo setor industrial era de 21.587. Neste ano, este volume saltou para 23.489 contratos de trabalho, o que resulta numa diferença de 1.902 vagas. Este volume é praticamente a metade dos 4.062 empregos de saldo positivo que São Carlos apresenta em comparação ao ano passado. Assim, o segmento fabril representa praticamente 25% dos trabalhadores.