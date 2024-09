Incêndio de grandes proporções consome área de preservação no Arace de Santo Antônio

SIGA O SCA NO

Crédito: Foto Drone Le Petit

Um incêndio de grandes proporções tem mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros desde as 10h desta segunda-feira (2), em uma área de preservação ambiental localizada no Aracê Santo Antônio.

As chamas, impulsionadas pelo vento e pela vegetação seca, já consumiram cerca de 300 mil metros quadrados de mata nativa. Apesar dos esforços dos bombeiros, o fogo ainda não foi totalmente controlado.

A densa fumaça produzida pelo incêndio tem atingido a parte norte da cidade, causando transtornos.

Outra área de mata, localizada nos fundos do Motel Garden, às margens da Rodovia SP310, também está sendo consumida pelas chamas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

