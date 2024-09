Incêndio de grandes proporções atinge barracão na Raimundo Correa

Incêndio em barracão assustou a população - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu uma gráfica localizada na Rua Raimundo Correa, próximo à CPFL, na tarde desta terça-feira (10). O fogo, de grandes proporções, gerou uma densa coluna de fumaça preta visível de diversos pontos da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e trabalham no local para controlar as chamas e realizar o rescaldo. De acordo com informações preliminares, o incêndio teria iniciado em uma máquina e se alastrado rapidamente.

A proximidade de uma escola infantil gerou momentos de tensão. Todas as crianças foram evacuadas com segurança pelos funcionários e entregues aos responsáveis. O proprietário da gráfica, que tentou conter as chamas, sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e determinar as causas do incêndio. A Defesa Civil também avalia os danos causados à estrutura do prédio.

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil.

