Incêndio coloca casas em risco no bairro Antenor Garcia

Fogo em mata no Antenor Garcia - Crédito: Whatsapp SCA

Um novo foco de incêndio está causando preocupação na região sul de São Carlos. As chamas, que se iniciaram em uma mata localizada no final da rua Isak Falgen, no bairro Antenor Garcia, avançam rapidamente em direção às residências.

Com a baixa umidade do ar e as altas temperaturas, o risco de propagação das chamas é alto. Moradores da região entraram em contato com a redação do São Carlos Agora para denunciar a situação e solicitar ajuda.

É importante ressaltar que atear fogo em áreas de vegetação é crime ambiental e pode resultar em multa e até prisão.

