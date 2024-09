SIGA O SCA NO

Bombeiros no local - Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio em uma mata nos fundos do Jardim Belvedere assustou os moradores na tarde desta terça-feira (3). O fogo chegou bem perto das residências e provocou grande quantidade de fumaça.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que foi até o local e combateu as chamas. Mais cedo, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta de para o risco de queimadas, pois as altas temperaturas e a baixa umidade do ar, tornam a vegetação extremamente vulnerável ao fogo.

