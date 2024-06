Iguatemi vende participações e shopping de São Carlos será administrado por nova empresa

Iguatemi São Carlos - Crédito: divulgação

A Iguatemi S.A., uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, comunicou na última sexta-feira (28) aos seus acionistas e ao mercado em geral que, assinou os contratos definitivos referentes as vendas de 50% do Shopping Iguatemi São Carlos, representando a totalidade de sua participação no ativo, e de 18% do Shopping Iguatemi Alphaville.

O valor total da transação é de R$ 205 milhões, correspondente a um cap rate médio de 8,3% baseado no resultado operacional (NOI) dos últimos doze meses. O preço será pago da seguinte forma: 1) R$ 111,5 milhões (54,4%) à vista no ato de fechamento da operação; e 2) mais três parcelas: a segunda de R$ 21,3 milhões (10,4%), em fevereiro de 2025, a terceira de R$ 34,6 milhões (16,9%), em agosto de 2025 , e a quarta de R$ 37,6 milhões (18,4%), em fevereiro de 2026, corrigidas pelo IPCA.

Com a conclusão da operação, a Iguatemi mantém 60% de participação e a administração do Shopping Iguatemi Alphaville, e deixa de ser coproprietário do Shopping Iguatemi São Carlos, sendo que após um período de transição passará a ser administrado pelo comprador, o qual não foi revelado.

Esse movimento demonstra o foco da Companhia na geração de valor ao acionista, através da alocação de capital eficiente, priorizando ativos com maior relevância estratégica e potencial de crescimento nos mercados onde atuamos.

