Igreja São Judas Tadeu fará festa para comemorar o padroeiro

Igreja São Judas - Crédito: divulgação

A Igreja São Judas Tadeu, localizada na rua Jesuíno de Arruda, no Jardim Brasil, programou para a semana final de outubro, eventos festivos e religiosos para homenagear o padroeiro. Da programação, consta quermesse, procissão, show de prêmios, missas, tríduo e o tradicional bolo que será vendido em pedaços e leva o nome do santo.

Os eventos acontece no salão social da paróquia e na sexta-feira, 25, a partir das 19h30, missa com bênção aos enfermos e oferta de leite (Dia de São Frei Galvão).

No sábado, 26, a partir das 14h, a tarde da pizza (somente para viagem) e ainda, às 19h, missa com bênção aos trabalhadores e oferta de óleo. A adesão da pizza pode ser feita diretamente na paróquia até 25/10. Retirada da pizza será das 14h às 16h

No domingo, 27, às 8h30 e às 19h, missa com bênção às chaves das casas e entrega do Cofrinho para São Judas Tadeu.

Na segunda-feira, 28, dia de São Judas Tadeu, uma programação especial e diferenciada, com missas presenciais com bênção da saúde e dos objetos às 6h30, 8h30, 10h30, 15h, 17h e 19h; às 7h30, bênção do bolo de São Judas Tadeu; às 19h, missa solene com procissão do padroeiro e a partir das 20h, animada quermesse com show de prêmios.

Durante o dia, quermesse com venda do bolo, pastel, cachorro-quente, churrasco, doces diversos e brincadeiras para as crianças. Informações podem ser obtidas pelos fones (16) 3371-8487 ou 999322-9972 (WhatsApp).

