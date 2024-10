Igreja Cordeiro de Deus prepara Natal Missionário no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

16 Out 2024 - 13h39

16 Out 2024 - 13h39 Por Marcos Escrivani

Ação solidária pretende levar alegria para pelo menos 1,5 mil crianças no Aracy - Crédito: Divulgação

Restando pouco mais de dois meses para o Natal, pessoas solidárias trabalham para proporcionar momentos felizes para famílias carentes e dar a chance para as crianças, de poder brincar e ter esperança em dias melhores.

Desta forma o casal de pastores Robson Santos de Oliveira e Kelly Campos de Oliveira, trabalham para que no dia 21 de dezembro, um sábado, a partir das 14h, aconteça o Natal Missionário, que será em frente à Igreja Cordeiro de Deus do Avivamento, na Avenida Vicente Laurito, 58, no Cidade Aracy.

A ação solidária acontece há oito anos e os idealizadores do evento pretendem atender aproximadamente 1,5 mil crianças daquela região. “Vamos ter brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, sorvete americano, cachorro quente e barraca de sucos”, disse Robson, salientando ainda que durante a festa infantil, serão entregues presentes para todas as crianças.

Ainda segundo Robson, a ideia é poder tornar o final de ano das famílias carentes um pouco mais feliz e o trabalho realizado há oito anos, ocorre ainda em outras datas festivas do calendário. “Fazemos ainda atividades solidárias no Dia das Crianças e a Páscoa Missionária”, lembrou.

Robson disse que, caso pessoas queiram ajudar no Natal Missionário com doações, basta entrar em contato pelo fone (WhatsApp) 16 997822746.

