IFSP São Carlos realizará live sobre "Carreiras em Tecnologia" em parceria com o Santander

No dia 1 de outubro, o IFSP São Carlos realizará a Live "Carreiras em Tecnologia - Banco Santander". O bate-papo será conduzido por Matheus Leite e Arthur Caetano da área de Data Science e também por Mylena Reis, da equipe de Recursos Humanos. O evento é coordenado pelo professor Lucas Bueno Ruas de Oliveira.

O Santander acaba de instalar em São Carlos um centro de Tecnologia e Inovação e compartilhará um pouco do dia a dia da empresa.

A live será transmitida ao vivo (às 18h) pelo canal oficial do IFSP São Carlos: https://tinyurl.com/y4dcbaly.

BIOGRAFIA DOS PALESTRANTES

Arthur é Product Manager da plataforma Gutenberg e tem como missão entregar a melhor experiência de modelagem e deploy aos Cientistas de Dados do Santander Global. É Bacharel em Ciência da Computação pela UFF e ex-trainee Itaú. Em 2016, foi estudante visitante na Boston University e estagiário de pesquisa no MIT Media Lab, onde participou de pesquisas com Realidade Virtual. É também desenvolvedor de games aposentado e está no ranking dos piores instrumentistas do mundo.

Matheus é Engenheiro de Machine Learning e atua na construção da plataforma de Data Science do Santander. É Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal do Ceará.

