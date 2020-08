IFSP São Carlos abre 40 Vagas para o curso Técnico de Qualidade

Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos está com processo seletivo aberto com 40 vagas para o curso Técnico de Qualidade. As inscrições ocorrem até o dia 16 de setembro. O curso é noturno e é destinado para pessoas que tenham o Ensino Médio concluído ou que estejam no 2º ano do Ensino Médio. As aulas começam no mês de outubro e tem duração de 3 semestres (1 ano e meio).

O objetivo geral do curso é formar profissionais de nível médio capacitados a atuar nas áreas operacionais de organizações empresariais, ou de outra natureza, participando do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas. Ao longo do curso, os estudantes podem desenvolver estágios e participar de projetos de Iniciação Científica, orientados pelos docentes, a fim de obterem um primeiro contato com situações profissionais e acadêmicas, promovendo, também, integração entre teoria e prática.

Para participar , o candidato deve preencher formulário de inscrição e questionário socioeconômico e anexar obrigatoriamente o histórico escolar ou documento oficial equivalente, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

As regras e detalhes deste processo seletivo podem ser encontradas em https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1684-selecao-para-cursos-tecnicos-inscricoes-a-partir-de-25-de-agosto

