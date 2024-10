IFSP lança em São Carlos processo seletivo para o curso de pós-graduação em Educação

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP campus São Carlos publicou o edital nº 43/2024, referente ao processo seletivo para o cursos de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade.

As inscrições serão de 7 de outubro a 7 de novembro de 2024 por meio de preenchimento de formulário e envio de toda a documentação exigida no Edital em formato PDF para o e-mail da Coordenação do Curso coord.edu.scl@ifsp.edu.br identificando no campo “Assunto”: o nome do candidato, o curso pretendido e o número do Edital - (Nome do Candidato), Especialização em Educação, Edital Nº 043/2024.

Somente serão consideradas as inscrições recebidas das 00h00m do dia 7/10/2024 às 23h59m do dia 7/11/2024 (fuso horário de Brasília).

O curso será oferecido aos sábados no período da manhã e da tarde no Campus São Carlos, localizado na Estrada Paulo Eduardo de Almeida Prado, km 1, bairro Jardim Guanabara, São Carlos. O curso é ofertado na modalidade presencial.

O curso é gratuito, não possuindo mensalidades, taxa de matrícula e taxa de inscrição para o processo seletivo.

São ofertadas 30 vagas para o curso, com ingresso no 1º semestre de 2025.

Para conhecer as regras e todas as etapas do Processo Seletivo, acesse a página de publicação do Edital:

Edital nº 22/2024, de 08 de maio de 2024 (Publicado em 02.10.2024) https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2779-edital-n-43-2024-pos-edu.html>

