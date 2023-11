ICMC São Carlos promove mostra de jogos e palestras

Crédito: Divulgação

Organizado pelo grupo de desenvolvimento de jogos do ICMC, USP Game Link é uma das maiores iniciativas da área no interior de São Paulo

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realiza a 6ª edição da USP Game Link, evento criado para integrar a comunidade de desenvolvimento de jogos. Aberto a todos os interessados, o encontro reúne representantes da universidade e da indústria, desenvolvedores independentes, entusiastas e jogadores.

Na sexta-feira, dia 24, as atividades terão início com a Mostra de Jogos do ICMC no vão da biblioteca Professor Achille Bassi no ICMC. A mostra exibirá os jogos criados pelo grupo de extensão Fellowship of The Game (FoG), por alunos da USP e de outras universidades, além de jogos de estúdios independentes nacionais.

No sábado e domingo, dias 25 e 26, também acontecerão palestras e workshops com convidados da indústria de jogos de São Carlos e do Brasil. No sábado, o evento será presencial no Auditório Professor Fernão Stella de Rodrigues Germano, no ICMC. No domingo, as palestras serão 100% online. Todo o evento será gratuito e haverá transmissão pelo canal do FoG no Youtube, que pode ser acessado no seguinte endereço: https://www.youtube.com/FellowshipoftheGame.

Como tudo começou

Organizado pelo FoG, o evento é uma das maiores iniciativas da área no interior de São Paulo. A ideia surgiu em 2016, quando foi organizada a primeira mostra de jogos em comemoração à criação de um curso piloto no ICMC, que deu origem à disciplina optativa Introdução ao Desenvolvimento de Jogos. No evento, os alunos apresentam os jogos desenvolvidos durante a disciplina que ficam disponíveis para os participantes testarem.

