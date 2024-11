ICMC São Carlos conquista bolsas para estudantes em programa que fomenta parcerias com empresas

A proposta do ICMC foi selecionada pela USP para concorrer em programa do CNPq - Crédito: Nilton Junior

Fomentar parcerias entre universidades e empresas, aproximando a pesquisa acadêmica das demandas do mercado. Esse é o principal objetivo de 25 novas bolsas de estudo que serão oferecidas para estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a partir de 2025.

Abrangendo desde oportunidades para desenvolvimento de projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, as bolsas foram conquistadas pelo Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI/DAI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).“Esses bolsistas desenvolverão suas pesquisas em temáticas e desafios que também são de grande interesse das empresas parceiras, fortalecendo a colaboração entre a academia e o setor produtivo”, explica o professor Ricardo Marcacini, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC).

A proposta desenvolvida pelo ICMC, com a coordenação do professor, foi selecionada pela USP para concorrer a essas bolsas na primeira rodada do edital MAI/DAI do CNPq de 2024. Ele explica que, durante o desenvolvimento do projeto, houve um cuidado para escolher criteriosamente as empresas parceiras a fim de que oferecessem relevância, inovação e alinhamento com as áreas de pesquisa do Instituto, proporcionando uma relação em que todos ganham: empresas, ICMC e alunos. “Esse processo fortalece tanto as carreiras dos jovens quanto a posição do ICMC como um centro de formação, de desenvolvimento de pesquisa e inovação”, pontua Ricardo.

O Instituto conquistou cinco bolsas de iniciação científica, dez de mestrado, cinco de doutorado e cinco de pós-doutorado. Entre as empresas que devem participar da iniciativa estão: Neural Tecnologia, Tractian, OpsFactor, Birdie, ROMI S.A., Itera, BRG Computação, Humanizadas, DNA Consult e Paranoá LTDA. Junto ao CNPq, elas também fornecerão os recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.

A próxima etapa é a formalização dos convênios com as empresas parceiras. A partir disso, uma comissão gestora, composta por coordenadores e orientadores dos programas de pós-graduação, irá selecionar os alunos com base em critérios estabelecidos nos editais que serão lançados.

Para se inscrever no processo seletivo, os alunos precisarão considerar as regras de direcionamento de cada bolsa. “Para as bolsas de mestrado e doutorado, a participação será restrita aos discentes regulares dos programas de pós-graduação, incluindo novos ingressantes. No caso de pós-doutorado, será feita uma chamada mais ampla, aberta a candidatos externos. Já para as bolsas de iniciação científica, haverá uma chamada direcionada aos graduandos do ICMC”, detalha Ricardo.

Excelência e parcerias estratégicas

Com cerca de 400 alunos entre mestrado e doutorado, o PPG-CCMC se destaca pelo seu histórico de excelência acadêmica e parcerias estratégicas com o setor privado. Para Marcacini, esses fatores pesaram na escolha para receber as bolsas.

Essa excelência é amplificada pela forte infraestrutura de pesquisa e inovação do Instituto, o que tornou a proposta do ICMC especialmente competitiva”, acrescenta o professor.

As perspectivas para a expansão dessas parcerias são promissoras. Além do MAI/DAI, o ICMC já participa de outras iniciativas que fortalecem a colaboração com a indústria. São elas: Embrapii, IARA, Center for Artificial Inteligence (C4AI), MBA em Ciência De Dados, Especialização em Computação Aplicada à Educação, Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), Mestrado Profissional em Computação Aplicada à Indústria (MECAI) e o MBA em IA e Big Data. Essas iniciativas são um exemplo do compromisso da unidade em atender diretamente às demandas do setor produtivo.

Além das soluções resultantes dos projetos, Marciani destaca que essas iniciativas fortalecem a formação de recursos humanos qualificados: “As empresas parceiras também terão acesso à inovação de ponta e talentos altamente qualificados, que podem ser incorporados aos seus quadros de funcionários no futuro”.

