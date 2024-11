ICMC São Carlos abre inscrições para Programa de Verão em Matemática

Compartilhar no facebook

Neste ano, o programa oferece três opções de curso para os participantes, além de diversos minicursos e palestras - Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, convida alunos e pesquisadores a participarem do 43º Programa de Verão em Matemática, que será realizado de 6 de janeiro a 21 de fevereiro de 2025. Gratuito, o evento já está com inscrições abertas para dois cursos que serão oferecidos presencialmente: Cálculo Avançado e Funções de uma variável complexa.

Para participar dos dois cursos, basta se inscrever até dia 26 de novembro no site do evento http://verao.icmc.usp.br, onde podem ser encontradas informações adicionais. Promovido pelo Departamento de Matemática e pelo Programa de Pós-graduação em Matemática do ICMC, o Programa de Verão busca atualizar, disseminar e sedimentar conhecimentos em matemática, além de proporcionar o intercâmbio de conhecimento entre alunos em fase final de graduação ou de pós-graduação e pesquisadores da área.

Na programação, está previsto também o curso online Álgebra Comutativa II, que será ministrado pelo professor Pedro Henrique Apoliano Albuquerque Lima, da Universidade Federal do Maranhão. Haverá, ainda, minicursos, workshops e palestras de divulgação e pesquisa.

Outros eventos importantes que ocorrerão paralelamente ao Programa de Verão são as Jornadas de Pesquisa e o tradicional ICMC Summer Meeting on Differential Equations, uma das principais conferências internacionais realizadas no Brasil na área de equações diferenciais parciais. A edição de 2025 está programada para ocorrer de 3 a 5 de fevereiro.

