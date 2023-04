HU-UFSCar antecipa a abertura de leitos de UTI Pediátrica

HU-UFSCAR - Crédito: UFSCar

Em meio à emergência de saúde pública vivenciada nas últimas semanas na cidade de São Carlos (SP), devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR, causador da bronquiolite) em crianças, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh) está antecipando a abertura de 10 leitos em UTI Pediátrica para atender à alta demanda, com seis começando a operar prontamente a partir da próxima quinta-feira, 6 de abril.

Atualmente, o HU-UFSCar possui 12 leitos de enfermaria para atender os casos de Pediatria e já estava em planejamento a abertura de leitos de UTI em 2024, mas, em razão do aumento recente de casos da síndrome, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que gerencia o Hospital, autorizou a antecipação dessa etapa. "A iniciativa reafirma o compromisso da Ebserh com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com as necessidades de saúde da região", destaca o vice-presidente da estatal, Daniel Beltrammi. As ações estão sendo firmadas em parceria entre os poderes municipal, estadual e federal.

O superintendente do HU-UFSCar, Fábio Fernandes Neves, esclarece que essa articulação entre as três esferas é muito importante para garantir eficiência na assistência à população. Segundo ele, o Estado fará o custeio das diárias de UTI, o município se comprometeu a ajudar no custeio de equipamentos e a Ebserh contratará mais 55 profissionais da saúde para reforçar o atendimento. "Estamos unidos para resolver essa situação e prover o melhor atendimento possível a essas crianças", ressalta o superintendente.





