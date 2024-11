HU-UFSCar amplia oferta de exames para reduzir listas de espera

A ação será realizada até 14 de dezembro com o “Dia E”, momento em que todas as unidades farão um balanço da campanha.

A meta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é que as unidades hospitalares participantes aumentem em, no mínimo, 20% a realização de procedimentos, projetando-se mais de 3 mil cirurgias e 18 mil exames e procedimentos ao final da inciativa. O esforço conjunto também faz parte do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde.

No Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), as atividades relacionadas à campanha Ebserh em Ação tiveram início no último dia 2, sábado, com a realização de 72 exames:

· Ultrassom geral: 28 exames

· Doppler vascular: 21 exames

· Eletrocardiograma: 16 exames

· Colonoscopia: 7 exames

Na segunda-feira (4), foram realizados mais 56 exames de ultrassom geral.

A programação prossegue no dia 15, sábado, com previsão das seguintes ações:

· Ultrassom geral: 28 exames

· Doppler vascular: 21 exames

· Eletrocardiograma: 20 exames

· Espirometria: 20 exames

Para o dia feriado do dia 20 de novembro, estão previstos:

· Ultrassom geral: 28 exames

· Doppler vascular: 21 exames

· Colonoscopia: 7exames

O projeto “Ebserh em Ação” reúne 44 hospitais federais distribuídos em todo o país. Trata-se de um esforço nacional para ampliar os atendimentos por meio de cirurgias, exames e procedimentos.