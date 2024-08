Haverá nterdição total de dispositivo de retorno na SP-255, de um dos acessos a São Carlos e SP-318

SIGA O SCA NO

A Arteris ViaPaulista informa a interdição total do dispositivo de retorno (viaduto) localizado na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-225), no km 49+250, em Rincão. O local deverá ser interditado a partir desta terça-feira (13/08) pela manhã e seguir fechado até 30 de outubro, o que inclui o bloqueio das respectivas alças de acesso das rodovias SP-255 e Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) ao dispositivo.

O fechamento programado é necessário para a realização de mais uma etapa da obra de duplicação de 29 quilômetros em andamento, desta vez na pista sentido Norte da SP-255 e para a remodelação e alongamento do viaduto que passa por cima da pista.

No acesso ao dispositivo serão implantadas barreiras rígidas móveis de concreto, além de sinalização vertical e horizontal, conforme o manual de sinalização do DER/SP e normas técnicas da ABNT.

Desvios

Durante a interdição do dispositivo, os usuários provenientes de São Carlos e que seguem pela SP-318 terão como último acesso a Rincão e Araraquara o dispositivo localizado no km 269 da via.

Já os usuários da SP-255 que estiverem na pista Sul (sentido Ribeirão-Araraquara) e desejarem realizar o retorno para as cidades de Ribeirão Preto, São Carlos e Taquaral, deverão utilizar o dispositivo do km 51+500 da SP-255.

Sobre a obra

A obra de duplicação de 29 quilômetros entre o km 48+100 e 77+100 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), de Rincão a Araraquara, avança em frentes de trabalho simultâneas ao longo do trecho, com diferentes serviços como, por exemplo, terraplanagem, drenagem, obras de arte e, em alguns pontos mais adiantados, já com a pavimentação da nova faixa e serviços complementares.

A duplicação da via passa, ainda, pelos municípios de Santa Lúcia e Américo Brasiliense.

O investimento no trecho - cuja soma total dos investimentos é de aproximadamente R$ 143 milhões (base junho/2023), inclui a duplicação do eixo principal da rodovia (construção de nova pista), a implantação de dois novos dispositivos de retorno nos kms 65+800 e 56+9 (em fase de serviço de terraplenagem), além da remodelação (ampliação) dos dispositivos localizados nos km 49+25, km 51+5, km 60+4, km 69+6 e km 73+6.

Ao todo, a obra gera cerca de 350 empregos entre diretos e indiretos e beneficia diretamente uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, considerando os municípios de Araraquara, Américo Brasiliense, Rincão e Santa Lúcia.

