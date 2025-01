GURI abre 762 vagas em São Carlos

Percussão do Guri de Marília - Crédito: por Gustavo Goto

Em 2025 o GURI celebra 30 anos. Até aqui, mais de um milhão de crianças, adolescentes e jovens já passaram pelo programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Muitas famílias e comunidades foram beneficiadas e o maior programa de desenvolvimento cultural e formação humana do Brasil segue o seu trabalho.

A partir de 3 de fevereiro, estão abertas as matrículas para os cursos deste ano. Em São Carlos e região são 31 polos de ensino e um total de mais de 6.300 vagas. Com o patrocínio das empresas Arteris, Citrosuco, Tintas Maza, Frisokar e Usina Ipiranga Agroindustrial, e o apoio das Prefeituras Municipais, o GURI está presente em Araraquara, Bariri, Barra Bonita, Boa Esperança do Sul, Brotas, Caconde, Cordeirópolis, Dois Córregos, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itápolis, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Mococa, Nova Europa, Pederneiras, Pirassununga, Porto Ferreira, Rincão, Rio Claro, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, São Carlos, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tabatinga, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Em todo o estado, são mais de 100 mil vagas distribuídas em mais de 500 polos de ensino espalhados por todas as regiões, incluindo interior e litoral. Quem está interessado em aprender música, o momento é agora. E o que é melhor, não paga nada para se matricular e nem para estudar. É tudo gratuito. As aulas começam no dia 10 de fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até 14 de março de 2025.

“Celebrar os 30 anos do GURI é reconhecer a importância da educação musical como política pública capaz de transformar vidas. O Governo de São Paulo segue empenhado em garantir e expandir iniciativas que promovam formação cultural de qualidade para crianças e jovens, fortalecendo o desenvolvimento humano e o acesso à cultura em todas as regiões do estado”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para o Diretor Artístico-Pedagógico da Santa Marcelina Cultura, Paulo Zuben, o GURI exerce um importante papel na formação musical de base sob uma perspectiva muito mais abrangente do que apenas formar músicos, pois visa preparar as alunas e os alunos para a sociedade. “No GURI, educadores e educadoras de música trabalham em sintonia com assistentes sociais. Compreender e orientar os estudantes e suas famílias a serem mais cientes de seus direitos e deveres, considerando as realidades socioeconômicas das comunidades onde o programa está presente, ajuda e dá fluidez ao trabalho. É educação musical de qualidade, apoiada por um serviço de atendimento social proporcionando oportunidade real de crescimento cultural e formação de pessoas”, destaca.

A lista completa dos cursos e endereços está disponível no site. Antes de sair de casa, confira os dias e horários de funcionamento dos polos.

Inscrição

Para realizar a matrícula é necessário comparecer ao polo de ensino que deseja estudar, na companhia de um responsável e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa de referência que estará junto (original e cópia), uma foto 3x4 recente e comprovante de endereço para consulta.

Quem pode participar

Para estudar no GURI não é preciso ter conhecimento musical e nem ter o instrumento em casa. O GURI oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que ensina a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e os alunos podem optar por uma dentre as diversas opções de instrumento, a depender da oferta de cada polo de ensino.

Cursos

São diversas disciplinas musicais oferecidas e as opções variam de acordo com cada polo de ensino. Em instrumentos, há cursos de violão, bateria, guitarra, contrabaixo elétrico, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas e muito mais, como piano, teclado e percussão. Há também cursos dos instrumentos que compõem uma orquestra, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão e por aí vai. A lista é extensa. Além das tradicionais aulas de instrumento, o GURI também oferece aulas de canto coral e teoria musical, além da organização das práticas de conjunto de acordo com cada tipo de instrumento.

O foco do programa está no atendimento a crianças, adolescentes e jovens, mas a proposta artístico-pedagógica do GURI também visa atender as famílias das alunas e dos alunos matriculados nos cursos. Os maiores de 18 anos interessados em aprender música também podem se matricular nos cursos de Iniciação Musical para Adultos e nos cursos modulares de caráter intergeracional.

Polo São Carlos - Regional

Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, bateria, canto, cavaco, clarinete, contrabaixo elétrico, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, e viola caipira, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e cursos modulares de viola caipira, cavaco, violão e canto para adultos.

Endereço: Rua Episcopal, 1611, Centro, São Carlos, SP

Funcionamento: segunda a sexta, 7h30 às 18h30

Telefone: (16) 3413-6847

Vagas: 762

