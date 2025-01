Guerreiro solicita entrega domiciliar de medicamentos de alto custo

Compartilhar no facebook

Farmácia Alto Custo

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou uma Indicação para a Prefeitura Municipal de São Carlos, sugerindo um processo de alteração na logística de distribuição dos medicamentos da Farmácia de Alto Custo. A proposta contempla também a apresentação de um moderno projeto de agendamento, entrega domiciliar e ampliação dos pontos de retirada, que são fundamentais para o tratamento de doenças graves e crônicas. "Estamos falando de pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou em situações de saúde que tornam inviável a busca de seus remédios prescritos", observou Guerreiro. "Precisamos oferecer mais dignidade e praticidade ao contribuinte são-carlense", completou.

A justificativa do parlamentar também enfatiza os transtornos causados pelas longas filas e o tempo de espera excessivo, que muitas vezes colocam os cidadãos em situações desnecessárias de sofrimento. "Não é razoável que, em pleno 2025, a população ainda precise passar por horas intermináveis de espera para ter acesso a um direito básico, como a sua qualidade de vida", lamenta o vereador do PL. "Um planejamento eficaz de agendamento, em conjunto com um processo otimizado de entrega, pode resolver este gravíssimo problema de nossa cidade, que já perdura por várias gestões", detalhou.

O documento protocolado na Câmara Municipal de São Carlos será encaminhado ao prefeito Netto Donato (PP) e à Secretaria Municipal de Saúde, que serão os responsáveis pela pesquisa técnica, estudos de viabilidade econômica e implementação de um procedimento estratégico que altere toda a logística de distribuição da farmácia e promova um atendimento mais ágil e humanizado aos habitantes do município. "São Carlos é reconhecida nacionalmente como a Capital da Tecnologia e devemos utilizar esse honroso título a nosso favor, atraindo avanços que realmente façam diferença no dia a dia das pessoas", finalizou Guerreiro.

