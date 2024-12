Guerreiro afirma que "quadrilha sexual" estaria aliciando jovens do Aracy

O vereador eleito Leandro Guereiro: "Se vocês continuarem ameaçando vou passar a divulgar o retrato de todos vocês" - Crédito: divulgação

O vereador eleito Leandro Guerreiro (PL)) fez uma transmissão ao vivo na sua página no Facebook denunciando o que, segundo ele, seria um grupo de quatro pessoas que estaria aliciando jovens mulheres dos bairros Cidade Aracy, Antenor Garcia e Presidente Collor, para festas com orgias. Veja o vídeo na integra neste link.

Leandro afirma que o grupo seria formado por um homem milionário, por um empresário e sua esposa e ainda por um médico que não atende pelo SUS. Ele não cita o nome de nenhum deles.

De acordo com Guerreiro, as meninas são aliciadas pelo empresário através das redes sociais, com promessas de participar de festas luxuosas e participar de um trisal.

O eventos seria regado com champanhes importadas que custam de R$ 2 mil a R$ 5 mil a garrafa e muito conforto. “Para disfarçar a pu* eles realizam festas temáticas com decoração personalizada”, comenta o vereador eleito.

Nos eventos, que seriam realizadas em uma mansão, em um condomínio de elite de São Carlos, as meninas, com idade entre 20 a 26 anos, seriam obrigadas a servir sexualmente aos três homens. Uma das vítimas teria recebido R$ 100 para convencer cinco meninas a participar das “festinhas”. O pagamento teria sido feito pela esposa do empresário.

Ele relata que o médico teria o papel de fornecer atestados médicos para as meninas, que não teriam condições de trabalhar no dia seguinte depois de passar toda a noite praticando sexo com o grupo. O caso veio à tona, segundo Guerreiro, quando um dos patrões, desconfiado do repentino e grande número de atestados apresentados por uma de suas funcionárias, conseguiu tirar dela a verdade.

O vereador eleito, ainda no vídeo, pede para o grupo, que ele chama de “quadrilha”, para parar de ameaçar as mulheres que foram envolvidas no caso e que participaram das orgias. Ele, Guerreiro, promete prosseguir com as investigações e diz não ter medo dos membros do grupo. “Se vocês continuarem ameaçando vou passar a divulgar o retrato de todos vocês”, ressalta o vereador eleito.

Leia Também