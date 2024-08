Guarda Municipal recebe capacitação para o uso de arma de fogo em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Na última semana, a Guarda Civil Municipal de Ibaté concluiu o Curso de Formação de Armamento e Tiro (CFAT-GCM). Este treinamento foi realizado em conformidade com a Portaria nº 9-CGCSP/Direx/PF/DF, de 14 de abril de 2022, e seguiu rigorosamente todos os padrões e diretrizes estabelecidos.

O programa, ministrado pela Avante Treinamentos e Consultoria de Segurança, teve uma carga horária de 100 horas, durante as quais os participantes receberam instrução intensiva e especializada no manejo de armas de porte semiautomático (pistola). Além disso, foram realizados 280 disparos práticos, garantindo a competência e a segurança dos agentes no uso dessas armas.

Ingressarem na formação, os agentes passaram por um rigoroso processo de avaliação psicológica, recebendo laudos que comprovaram sua capacidade para o manuseio e porte de armas. Esse procedimento é essencial para assegurar que os guardas estejam aptos a tomar decisões racionais e seguras em situações de risco.

Este treinamento representa um marco significativo na segurança da cidade de Ibaté. A qualificação dos membros da Guarda Civil Municipal de Ibaté, alinhando-se às exigências do porte de arma de fogo Institucional conforme o Anexo I da IN 111/17-DG/PF, reforça o compromisso da equipe com a segurança pública e a proteção da comunidade. A formação recebida permitirá uma resposta mais eficaz às situações de risco, aumentando a confiança da população na capacidade operacional da Guarda Civil Municipal.

Durante a instrução, os agentes aprimoraram suas habilidades em situações de tiro real, procedimentos de segurança, manutenção e manejo de armas, técnicas de abordagem, entre outros. O programa não só desenvolveu as competências técnicas, mas também enfatizou a importância da responsabilidade e da ética no uso de armamento.

"A conclusão deste treinamento é um passo importante para a nossa equipe e para a segurança de Ibaté. Nossos agentes agora estão ainda mais preparados e capacitados para proteger nossos munícipes de maneira eficiente e segura. A formação contínua e o aperfeiçoamento são essenciais para mantermos um alto padrão de qualidade em nossos serviços. Parabenizo todos os participantes pela dedicação e empenho durante o curso", destacou Margareth Pereira dos Santos, Comandante da Guarda Civil Municipal de Ibaté.

