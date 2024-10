Guarda Municipal desenvolve ferramenta que agiliza o atendimento pelo 153

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal implantou um novo sistema de atendimento para os munícipes que utilizam o número 153 para ocorrências. O sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia (DOIT) e deu mais celeridade ao processo, no momento da ligação, ele abre automaticamente o formulário de atendimento, gera o número do protocolo e identifica o telefone do usuário, tudo dentro da plataforma do SINESP CAD 3.0 (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), que é um software que tem como objetivo melhorar a qualidade do atendimento das ocorrências solicitadas aos órgãos de segurança.

O SINESP é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, implementado em parceria com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, gerando dados estatísticos que ajudam a gestão municipal a conduzir políticas públicas mais direcionadas e assertivas.

Célio Ramos de Godoy, chefe de Equipe do Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, explica que o SINESP CAD é um sistema de despachos gratuito disponibilizado pelo Ministério da Justiça que está em uso há mais de dois anos e que possibilita a criação de novos softwares dentro do próprio sistema.

“Nós fazemos todos os atendimentos de forma informatizada, isso gera maior confiabilidade de dados que servem de estatísticas para a Secretaria de Segurança Pública e com essa nova evolução realizada pelo chefe de seção do Setor de Tecnologia, Finéias Bernardo da Silva, com o apoio do Ministério da Justiça, em funcionamento no SINESP CAD de São Carlos, trouxe mais celeridade e confiabilidade no atendimento de emergência do nosso Call Center, o telefone é identificado, abre o formulário de atendimento e gera o número do protocolo de maneira imediata, esses dados são preenchidos automaticamente sem a possibilidade de edição, evitando erros de digitação do telefone, dessa forma conseguimos saber quantas ligações aquele número efetuou e quais foram as chamadas, trazendo mais rapidez no processo, mais exatidão dos dados em uma possível solicitação do munícipe”.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública ressalta que esse aditivo no sistema Sinesp CAD é o primeiro a ser utilizado no Estado de São Paulo.

“É uma tecnologia desenvolvida aqui pelo nosso Departamento de Operação de Inteligência pelo Evandro e pelo Finéias, é o primeiro a funcionar no Estado, trazendo mais agilidade ao processo de atendimento. Esse sistema será compartilhado para outras cidades, algo que a gente vem fazendo sempre que desenvolvemos novas tecnologias e por isso somos referência no Ministério da Justiça e quem ganha com isso é a população. A Segurança Pública é uma necessidade imediata e na medida que você vai digitalizando os processos você consegue melhorar o atendimento ao munícipe”, finalizou o secretário.

