Empresa que atua em 12 shoppings em SP anuncia a compra do Iguatemi São Carlos

Os Grupos AD e Capitânia/Genesis associados e parceiros investidores, adquiriram recentemente 50% de participação no Shopping Iguatemi São Carlos, em um movimento estratégico de expansão. O Grupo AD, presente nas cinco regiões do país, conta com 43 empreendimentos em seu portfólio, sendo alguns administrados e outros investidos, tanto nas capitais quanto em cidades do interior. Com 33 anos, o Grupo AD atua no planejamento, comercialização e gestão do segmento de shopping centers.

A partir dessa aquisição, a Rede Iguatemi deixa de ser coproprietária do Shopping Iguatemi São Carlos, sendo que, após um período de transição de três meses, a administração do empreendimento será assumida pelo Grupo AD, e o acordo de uso da marca “Iguatemi” poderá se estender pelo prazo de até 18 meses.

A Sobloco Construtora S.A., responsável pela realização global do Plano Urbanístico do Parque Faber e sócia fundadora do Shopping Iguatemi São Carlos, permanece com sua participação acionária inalterada. A empresa, presente no município de São Carlos há mais de 50 anos, mantém sua disposição em continuar investindo na cidade, bem como em futuras expansões do próprio shopping, agora em parceria com o Grupo AD.

O Shopping Iguatemi São Carlos possui 22.075 m² de ABL total, foi inaugurado em 29 de setembro de 1997, está localizado no Passeio dos Flamboyants, número 200, e possui 90 lojas, 5 lojas âncoras (Renner, Riachuelo, C&A e Pernambucanas), Cobasi, 14 operações de alimentação, restaurantes Mousse Cake e Outback – a inaugurar em julho –, cinema, parque de entretenimento, supermercado Pão de Açúcar, 915 vagas de estacionamento, além de operações de conveniência e serviços, sendo uma referência para toda a região.

De acordo com Helcio Povoa, CEO do Grupo AD, “o compromisso do Grupo AD e seus parceiros investidores em diversificar a atuação e fortalecer a presença no mercado, visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua”.

A expansão estratégica fortalece a presença no interior do Estado de São Paulo – onde o Grupo AD já atua em 12 shoppings –, demonstrando sua capacidade de inovar e agregar valor aos empreendimentos.

