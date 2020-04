Grupo de Amigos e igreja se unem pela Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Um Grupo de São Carlos e voluntários daaróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Cidade Aracy, realizam uma campanha para arrecadar alimentos e beneficiar famílias carentes diante da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em meio a essa situação tão difícil, além do problema da crise mundial da saúde, o isolamento social afeta as famílias mais carentes.

A Cia Divina Luz, a empresa SR Pinturas e amigos voluntários da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe iniciaram uma campanha chamada Solidariedade 100%, a meta inicial é arrecadar 100 pacotes de arroz e 100 quilos de feijão. “Apesar de priorizarmos estes itens, aceitamos outros tipos de alimento também”, antecipou um dos integrantes do Grupo de Amigos.

"Estamos colocando carro e combustível à disposição para estivem buscando as doações nas casas das pessoas. Os donativos também podem ser entregues na secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Cidade Aracy 1 ao lado do Supermercado Pane Sílvio", informaram os organizadores.

"Como sempre fizemos, as doações serão entregues às famílias carentes somente após a constatação de que realmente estão necessitando, priorizando famílias com pessoas idosas e crianças, complementaram.

Contato para doações são o WhatsApp: 16 99134-1672 ou 16 99340-6183.

