Grupo Caminhando com Fé de São Carlos participa do 6º aniversário do Ramal Centro Paulista

Participantes do grupo de São Carlos - Crédito: divulgação

Domingo, 24, cerca de vinte e cinco integrantes do Grupo Caminhando com Fé da cidade de São Carlos, participaram de um almoço em comemoração do 6º aniversário do ramal Centro Paulista do Caminho da Fé.

O grupo esteve presente na cidade de Gavião Peixoto na Paróquia Santo Antônio de Pádua, onde o evento iniciou-se como um delicioso café da manhã e logo em seguida iniciaram a caminhada de 15 km, bem como a pedalada de 34 km, ambas com destino a cidade de Boa Esperança do Sul, finalizando na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde cerca de 800 peregrinos se confraternizaram com um delicioso almoço.

Como sempre bem organizado, o trajeto entre Gavião Peixoto e Boa Esperança do Sul contou com pontos de apoio de hidratação e alimentação, além de toda estrutura de segurança, para o conforto dos peregrinos.

Ubirajara Teixeira, o Bira, integrante do Grupo Caminhando com Fé, participou de todos os aniversários do ramal. “Eu estive presente em todos os aniversários do ramal centro paulista do caminho da fé e todos estavam bem organizados, com centenas de pessoas alegres e todos com um objetivo, terminar o percurso e agradecer as bençãos recebidas de Nossa Senhora Aparecida” disse.

Agradeço aos organizadores Marcio, responsável por Borborema, Flávio Romano, secretário de turismo de Boa Esperança do Sul, Alexandre, Xandão, secretário de cultura de Gavião Peixoto e aos Padres envolvidos nas recepções: Willian Marcelo e Willian Rodrigues, finalizou Bira.

A organização foi realizada em conjunto entre as prefeituras de Gavião Peixoto e Boa Esperança do Sul, Paróquia Santo Antônio de Pádua (Gavião Peixoto), Igreja Matriz de São Sebastião e Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Boa Esperança do Sul) e equipe Barro no Peito (Gavião Peixoto).

O Grupo São Carlense Caminhando com Fé, todo último domingo do mês, realiza a caminhada da fé, até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, com saída da Catedral de São Carlos as 05:00 hs.

Quem quiser participar, é só ligar no 16 99704.0086 e falar com Ubirajara Teixeira, o Bira.

Caminho da Fé

Inaugurado em 2018, o Ramal Centro-Paulista do Caminho da Fé é um trajeto que passa por 10 cidades, são elas: Borborema, Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Ribeirão Bonito e São Carlos que totaliza 207 quilômetros de extensão. Essa extensão é um dos 13 ramais brasileiros do ‘Caminho da Fé’, usados para a peregrinação de fiéis até o Santuário Nacional de Aparecida/SP, que totaliza 742 km, no total.

