Garoto de 12 anos desaparece em São Carlos; pai pede ajuda

Matheus Vieira Pinheiro Dias da Silva, de 12 anos, desapareceu em São Carlos na manhã desta quinta-feira (25).

O SCA conversou com o pai dele, Vinicius Tiago da Silva, que informou que o filho saiu de casa no Prolongamento do Jardim Medeiros para ir até um Projeto Social e sumiu. Ele já procurou a Polícia para registrar um boletim de ocorrência, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro do garoto.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Matheus pode entrar em contato com o telefone 190 da Polícia Militar ou (16) 99747-5135.

