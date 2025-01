Garotas podem transformar ideias em aplicativos: basta se inscrever em escola de verão gratuita da USP

Se você tem de 8 a 18 anos e quer conhecer o mundo da tecnologia não pode perder esta oportunidade: o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferecerá uma escola de verão gratuita e online para garotas aprenderem a criar aplicativos, a Technovation Summer School for Girls. Todas as atividades serão realizadas remotamente de 15 de fevereiro a 19 de abril.

Nesta edição, serão disponibilizadas 75 vagas para estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. As inscrições devem ser realizadas no sábado, 18 de janeiro, a partir das 14 horas (horário de Brasília), durante um evento online que será transmitido pelo YouTube, no canal do Grupo de Alunas de Ciências Exatas do ICMC (GRACE).

Na ocasião, será divulgado o link para o formulário de inscrições, explicados os detalhes sobre como funcionará a escola de verão 2025 e esclarecidas as dúvidas das interessadas e dos responsáveis. O objetivo da Technovation Summer School for Girls é ensinar as garotas a transformarem ideias em aplicativos, apresentando métodos inovadores e estimulando habilidades relacionadas a empreendedorismo, trabalho em equipe e à arte de falar em público. Outra meta da iniciativa é estimular as equipes a participarem do Technovation Girls, uma competição global de tecnologia e empreendedorismo para meninas.

Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia na área de tecnologia, basta as participantes se identificarem como o gênero feminino (englobando transexuais e não-binários), possuir uma conta do Gmail e acesso à internet, além de um computador, Tablet ou um smartphone. Também é preciso ter de 8 a 18 anos até 1º de agosto de 2025, disponibilidade para participar dos encontros online da escola de verão aos sábados à tarde e interagir de forma remota (via Whatsapp e por meio de reuniões).

Esta será a sétima edição da iniciativa e a quinta que ocorrerá de forma totalmente remota – as organizadoras recomendam que as interessadas participem do evento online e façam as inscrições assim que o formulário for divulgado. No momento da inscrição, as interessadas devem enviar um vídeo de até três minutos contando o porquê desejam participar da TechSchool e como essa experiência pode transformar suas vidas. As inscrições encerram-se dia 22 de janeiro e as selecionadas serão comunicadas até dia 1 de fevereiro. A matrícula deverá ser realizada até dia 4 de fevereiro. Após esse prazo, as vagas remanescentes serão preenchidas conforme a ordem da lista de espera.

Alguns documentos e informações das interessadas serão necessários no momento da inscrição, como e-mail do Gmail (os encontros acontecerão via Google Meet), número do RG e número do CPF (caso possua), bem como RG e CPF do responsável.

Sobre a iniciativa – Promovida pelo ICMC, a iniciativa é coordenada pelas professoras Lina Garcés e Kalinka Castelo Branco, por estudantes e egressas dos cursos de graduação e de pós-graduação do ICMC e por colaboradoras de universidades federais e da indústria que fazem parte do GRACE. Esse grupo de extensão é ligado ao ICMC e tem como objetivo desenvolver atividades na área de tecnologia e ciências exatas voltadas para o público feminino.

Realizada desde 2018 pelo ICMC, a escola de verão já impactou diretamente mais de 675 meninas no contexto do projeto REBECA: Rede de Ensino Brasileira para Engenharias e Ciências Exatas , aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Como em todos os anos anteriores, a Technovation Summer School for Girls também necessita de voluntários que possam contribuir com o desenvolvimento das jovens participantes. Para se tornar um mentor ou uma mentora, basta ser estudante de graduação ou de pós-graduação, profissional da área de educação ou trabalhar em áreas como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, por exemplo. A inscrição para a monitoria segue aberta até dia 18 de janeiro e a participação é altamente incentivada. Mais informações podem ser obtidas neste link: Seleção para Mentores – Technovation Summer School for Girls 2025.

