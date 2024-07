Futuros moradores do Ipê-Mirim reclamam de atraso na entrega das casas do módulo 4

IPÊ Mirim - Crédito: Site da RPS

Futuros moradores do residencial Ipê-Mirim, em São Carlos, estão questionando a construtora RPS sobre o atraso da entrega das casas do módulo 4 que deveria ocorrer no mês passado.

O São Carlos Agora recebeu mensagens através do Whatsapp, relatando a insatisfação com a demora. Um dos moradores, que preferiu não se identificar, afirma que a construtora não apresenta um posicionamento claro sobre a situação. "As casas estão todas prontas, mas a construtora está enrolando para marcar as vistorias. Já tentamos contato diversas vezes, mas não obtemos respostas", desabafa o morador.

RPS se manifesta

O SCA entrou em contato com a construtora RPS para buscar um posicionamento oficial sobre o caso. Em nota, a empresa informa que as casas estão de fato prontas, mas que a entrega ainda depende da vistoria por parte dos órgãos públicos. A RPS ainda ressalta que o prazo legal para a entrega das unidades vence em novembro deste ano.

Confira a nota na íntegra:

"O prazo inicial da entrega era 14/06/2024, sendo que o contrato da Caixa Econômica Federal tem uma tolerância de 6 meses. Sendo assim, estamos dentro do prazo legal. As casas estão prontas, aguardando a finalização das vistorias dos órgãos Públicos. Concluímos que estamos dentro do prazo legal, sem descumprir nenhum item do contrato."

